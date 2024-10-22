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Погода на новых территориях России

Погода на новых территориях России

Погода на новых территориях России. • Херсон: +18°, малооблачно• Геническ: +15°, малооблачно• Скадовск: +15°, малооблачно• Запорожье: +16°, облачно• Мелитополь: +16°, облачно• Бердянск: +14°, облачно• Донецк: +15°, облачно• Мариуполь: +15°, облачно• Луганск: +14°, облачно• Сев.

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