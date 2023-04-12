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Электронные повестки и мобилизация. Означает ли новый закон подготовку ко второй волне

Электронные повестки и мобилизация. Означает ли новый закон подготовку ко второй волне

Означает ли принятие закона о едином реестре повесток начало новой волны мобилизации? RTVI обобщил то, что говорят депутаты и чиновники о перспективе новых призывных мероприятий.

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