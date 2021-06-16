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«Северный поток — 2», или катастрофа внешней политики Польши

«Северный поток — 2», или катастрофа внешней политики Польши

Myśl Polska, Польша, Витольд Модзелевский (Witold Modzelewski) Стараясь объективно представить цели и предмет внешней политики, которую в последние полтора десятка лет проводило польское руководство, можно обнаружить лишь три ключевых сферы.

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andrbob
Думается, рассуждение верное...что дальше будет?

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