Гимнастка Мельникова назвала Роналду величайшим спортсменом

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале назвала португальского нападающего Криштиану Роналду легендой на все времена.
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