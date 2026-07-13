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Газета.ру

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Гимнастка Мельникова назвала Роналду величайшим спортсменом

Гимнастка Мельникова назвала Роналду величайшим спортсменом

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале назвала португальского нападающего Криштиану Роналду легендой на все времена.

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