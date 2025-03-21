За несколько дней на программу «Герои Приангарья» зарегистрировались 570 человек

С 15 марта 2025 года в Иркутской области идет регистрация на участие в программе «Герои Приангарья». По данным на 21 марта заявки подали уже более 570 человек, среди них 5 женщин и 20 бойцов, награжденных орденом Мужества.
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