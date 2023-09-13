Любопытно, однако

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Почему власти решились «реабилитировать» Железного Феликса?

Почему власти решились «реабилитировать» Железного Феликса?

Дзержинского поставили в СВР, а на Лубянке побоялись Сергей Аксенов На фото: макет памятника В.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Бабки отмывали.
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3 час.
Виктор Онегин
Я вообще против сглаживания,изменения, фальсификации истории тем более уничтожения памятников. Но если пошло дело на восстановление, дайте народу достоверную информацию о засекреченном Феликсе, Дело в том что в СССР что то скрывали, в эпоху &quot;дикой демократии&quot; всё прошлое помоями массовой информации смачно поливали,а новое поколение вообще не знает о Дзержинском &quot; от слова совсем&quot;
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2 час.
Леонид Попивняк
......ни какие памятники и ни кому сносить не имеет смысла.....это История Государства....какова бы она не была.....
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1 час.

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