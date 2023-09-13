Почему власти решились «реабилитировать» Железного Феликса?

Виктор Онегин

Я вообще против сглаживания,изменения, фальсификации истории тем более уничтожения памятников. Но если пошло дело на восстановление, дайте народу достоверную информацию о засекреченном Феликсе, Дело в том что в СССР что то скрывали, в эпоху "дикой демократии" всё прошлое помоями массовой информации смачно поливали,а новое поколение вообще не знает о Дзержинском " от слова совсем"