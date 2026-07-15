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Первый тренер Соболева о трансфере Аугусто в «Зенит»: «Конкуренция Сашу только раззадорит. Если он будет играть, то может побороться за звание лучшего бомбардира»

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева , высказался о перспективах нападающего « Зенита » в новом сезоне и его конкуренции с Фелипе Аугусто .

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