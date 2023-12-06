Международный день авиации и еще несколько праздников отмечают 7 декабря 2023 года Анастасия МеркуловаВ России 7 декабря 2023 года наступит день, когда будут отмечаться два значимых праздника — День гражданской авиации и День собутыльника.
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