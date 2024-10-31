«Поигрались в Украину, сломали и бросили». Швейцария депортирует украинцев

Швейцария впервые с 2022 года возобновила депортацию на Украину нарушителей закона. Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, вчера, 30 октября, впервые с начала СВО на родину отправили трех украинцев, «осужденных за совершение преступлений на территории Швейцарии».