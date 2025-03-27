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Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Он еще министр? Теперь понятны все безобразия.Министр просвещен...
  • Владимир Донькин
    Чтоб делать подобные заявления не мешало бы министру спустится на землю и побывать в школах, пообщаться и поговорить ...Министр просвещен...
  • Eduard
    Диктатура? Да все подчиняюся комуто.Но хуже бардака как в Европе,причемэто тот же диктат ,но чиновников-извращенцев п...Лукашенко на свое...

Wildberries требует через суд от компании Бакальчука 42 миллиарда рублей

Wildberries требует через суд от компании Бакальчука 42 миллиарда рублей

«ВБ Девелопмент» не смогла отчитаться о полученном финансированииОнлайн-ретейлер Wildberries подал в Арбитражный суд Москвы иск на 42 миллиарда рублей к проектной компании «ВБ Девелопмент» по необоснованному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).

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