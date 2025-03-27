Wildberries требует через суд от компании Бакальчука 42 миллиарда рублей

«ВБ Девелопмент» не смогла отчитаться о полученном финансированииОнлайн-ретейлер Wildberries подал в Арбитражный суд Москвы иск на 42 миллиарда рублей к проектной компании «ВБ Девелопмент» по необоснованному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).