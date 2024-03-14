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В российские школы могут вернуть медкабинеты

В российские школы могут вернуть медкабинеты

В российские школы могут вернуть медкабинеты, сообщает PRIMPRESS. Группа депутатов Госдумы выступила с предложением дополнить закон об образовании отдельной статьей, посвященной порядку оказания медпомощи детям .

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