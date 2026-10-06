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В Большом Серпухове появится новый научно-практический центр

В Большом Серпухове появится новый научно-практический центр

ГЕЛЕНДЖИК, 8 октября, ФедералПресс. В рамках форума «Биопром» состоялось подписание соглашения «Союза биотехнологических компаний» и «Российского биотехнологического университета».

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