🌿✨ Увидеть редкое «дерево-бритву» можно в дендропарке Сириуса! Дихотомантес тристаниеплодный цветёт в «Южных культурах» — пахнет нашатырём и мазью Вишневского.
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🌿✨ Увидеть редкое «дерево-бритву» можно в дендропарке Сириуса! Дихотомантес тристаниеплодный цветёт в «Южных культурах» — пахнет нашатырём и мазью Вишневского.