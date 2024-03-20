В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю такой диагноз получили 6 тыс 749 крымчан, а общее число болеющих ниже эпидпорога на 27,1%.