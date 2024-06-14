WP: Трамп и любой будущий президент США сможет отменить соглашение с Украиной

Дональд Трамп в случае избрания его на пост президента США или любой другой будущий президент страны сможет отменить соглашение о безопасности между Украиной и США, подписанное 13 июня Владимиром Зеленским и Джо Байденом, сообщили Washington Post американские чиновники.
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