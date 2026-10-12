ЕС внес в санкционный список Героя России полковника Анатолия Сысоева

Евросоюз ввел санкции против Героя России полковника Анатолия Сысоева. Это следует из постановления Совета ЕС от 12 октября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AFP: ЕС утвердил ...
- НМ Певица Виктория Д...
- ТАСС: сторонники ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым