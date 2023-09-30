Опубликован график перечисления социальных выплат в октябре

Жители Карелии начнут получать деньги от государства с 3 октября Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий и других социальных выплат жителям республики в октябре.
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