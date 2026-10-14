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Татар-информ

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Татарские журналисты из регионов России обсудили сохранение языка и развитие СМИ

Татарские журналисты из регионов России обсудили сохранение языка и развитие СМИ

Фото: пресс-служба Всероссийского конгресса татар IX Всероссийский форум татарских журналистов проходит в Казани с 14 по 16 октября.

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