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Несекретные материалы

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Эксперт: недостатки Индии стали ее преимуществом в новом энергетическом миропорядке

Эксперт: недостатки Индии стали ее преимуществом в новом энергетическом миропорядке

Борьба за энергоресурсы в современном мире приобретает не только внешний характер, когда перекупаются контракты у конкурентов или с помощью цены заманивается на рынок импортер, но и за счет внутригосударственных факторов.

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