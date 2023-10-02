Эксперт: недостатки Индии стали ее преимуществом в новом энергетическом миропорядке

Борьба за энергоресурсы в современном мире приобретает не только внешний характер, когда перекупаются контракты у конкурентов или с помощью цены заманивается на рынок импортер, но и за счет внутригосударственных факторов.
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