В Тульской области к 2027 году запустят льготное «Такси для больших семей», сообщил губернатор Дмитрий Миляев на заседании Экспертного совета при Президенте России.
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