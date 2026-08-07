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Ирина Роднина: «Идет хороший и очень вдумчивый процесс допуска. Говорю не только про фигурное катание, но и про то, как в общем допускаются наши спортсмены»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина  назвала процесс возвращения россиян на международные старты хорошей и вдумчивой системной работой.

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