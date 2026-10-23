Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв предупредил, что язва желудка может вызвать опасное для жизни кровотечение.
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