Выяснилось, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля У некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса имеется двойное гражданство.
Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать
Комментарии
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Владимир Соловьев
В РОССИИ РЕЛОКТАНТОВ ЗАМЕНИЛИ МИГРАНТАМИ: ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ. КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ВАС, ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ?!
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1 д.
Леонид Руси
А где закон о конфискации имущества прелателей в пользу серьёзно раненых бойцов? Что-то не понятно? Откуда это великодушие в пользу ярых врагов?
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1 д.
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