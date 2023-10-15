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  • Скиф Туран
    Тут я с вами полностью согласен, историю пишет победитель.Палестина. 12.10....
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Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать

Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать

Выяснилось, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля У некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса имеется двойное гражданство.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В РОССИИ РЕЛОКТАНТОВ ЗАМЕНИЛИ МИГРАНТАМИ: ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ. КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ВАС, ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ?!
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1 д.
Леонид Руси
А где закон о конфискации имущества прелателей в пользу серьёзно раненых бойцов? Что-то не понятно? Откуда это великодушие в пользу ярых врагов?
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1 д.

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