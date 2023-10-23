Океанолог предупреждает о растущей угрозе наводнений: какие города России могут оказаться под водой Елена ГалицкаяВ России ученые предупреждают о возросшей вероятности разрушительных наводнений на побережьях Азовского и Каспийского морей.
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