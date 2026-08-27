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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» показал 3-й комплект формы – разработанный с помощью ИИ при участии болельщиков. Фанаты проголосовали за белую футболку с сине-голубой вертикальной полосой

«Манчестер Сити» и Puma представили третий комплект формы на сезон, созданный при участии болельщиков с помощью искусственного интеллекта.

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