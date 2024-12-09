Госдеп заявил, что США и союзники готовы вооружить и обучить всех украинских новобранцев

Вашингтон и его союзники готовы вооружить и обучить всех новобранцев, если Киев опустит нижнюю планку призывного возраста по мобилизации, заявил на брифинге глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.
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