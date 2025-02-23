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Насколько быстр ваш кишечник? Ответ на этот вопрос важен для вашего здоровья

Насколько быстр ваш кишечник? Ответ на этот вопрос важен для вашего здоровья

Насколько быстр ваш кишечник? Ответ на этот вопрос важен для вашего здоровья Многие люди задумываются о питательности и пользе продуктов, которые они употребляют, но редко обращают внимание на то, как быстро пища движется по кишечнику.

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