Теперь совсем не отличить от Киркорова: новый снимок Стоцкой с детьми заставил Сеть поднять старый вопрос

Анастасия Стоцкая поделилась фотографиями с премьеры мюзикла, на которую пришли ее дети. Увидев свежие снимки с наследниками звезды, фанаты ахнули, заметив, что они стали еще больше похожими на поп-короля.
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