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ВЕСТИ КРЫМ

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Под Симферополем тушили ландшафтный пожар

Под Симферополем тушили ландшафтный пожар

Ваш браузер не поддерживает видео. Возгорание сухой растительности произошло у села Широкое, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

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