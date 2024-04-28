Легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне приближающегося окончания его срока на посту президента, а также отказа от проведения выборов в течение ближайшего времени окажется под сомнением, в том числе на Украине.
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