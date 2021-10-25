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Вопрос лишь в том, желаешь ты следовать нормам и приличиям общества, в котором живёшь, или же категорически этого не желаешь.

Вопрос лишь в том, желаешь ты следовать нормам и приличиям общества, в котором живёшь, или же категорически этого не желаешь.

Мигрант, который совершил намаз в вестибюле московского метро, попал на видео и стал объектом споров среди пользователей сети.

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