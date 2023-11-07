Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России

Будущее мира связано с вниманием к человеку, к его индивидуальности и его ценности, и происходящие в настоящее время события в России заставляют быть уверенными, что в нашей стране неприкосновенность человека к его сложности и к тому, каким его задумал Творец, будет сохраняться.