Особенности красивых девушек в отношениях всегда были и мало кто этот факт решается опровергать. Они ведут себя иначе, совсем не так как «серые мышки» и откровенно непривлекательные представительницы нежного пола.
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