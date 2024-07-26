Банк России не рассматривает идею децентрализации депозитарной системы

Из-за санкций Россия столкнулась с проблемой привлечения инвестиций от нерезидентов. Это связано с тем, что они больше не могут инвестировать в ценные бумаги, зарегистрированные в центральном депозитарии ценных бумаг.
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