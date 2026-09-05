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Царьград

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ISU лишил Валиеву нейтрального статуса спустя несколько дней после выдачи

ISU лишил Валиеву нейтрального статуса спустя несколько дней после выдачи

Аннулированный нейтральный статус фигуристки фактически закрывает ей дорогу на ближайшие турниры под эгидой ISU.

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