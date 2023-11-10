В ЦАХАЛ заявили о нанесении удара по военным объектам в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии ночью 10 ноября. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ, атака стала ответом на запуск беспилотника, который накануне вечером взорвался у здания школы в израильском Эйлате на побережье Красного моря.