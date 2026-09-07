US Military Begins Mandatory Testosterone Testing For Service Members The U.S. military is expanding routine health checks to include hormone-related testing, with new Pentagon rules requiring testosterone screening for a large portion of the force.
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