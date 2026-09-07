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Zero Hedge

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US Military Begins Mandatory Testosterone Testing For Service Members

US Military Begins Mandatory Testosterone Testing For Service Members

US Military Begins Mandatory Testosterone Testing For Service Members The U.S. military is expanding routine health checks to include hormone-related testing, with new Pentagon rules requiring testosterone screening for a large portion of the force.

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