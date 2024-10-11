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Багреева: город сэкономил 17,6 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

Багреева: город сэкономил 17,6 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

По итогам января – сентября текущего года Москва сэкономила порядка 17,6 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), заключаемых для нужд городских заказчиков, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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