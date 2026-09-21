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Юго-Восточный Курьер

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На Рязанском проспекте пресекли попытку дать взятку инспектору ГАИ

На Рязанском проспекте пресекли попытку дать взятку инспектору ГАИ

Отделом по расследованию особо важных дел управления по ЮВАО СК РФ завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции.

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