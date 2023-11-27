Креативные кормушки для синичек сделали в колонии строгого режима Уссурийска

В ноябре отмечается экологический праздник "Синичкин день". Сотрудники ИК-41 и члены их семей не остались в стороне от важного мероприятия и решили помочь зимующим птицам пережить холода, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.