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Один из маршрутов изменил схему движения в Алматы

Один из маршрутов изменил схему движения в Алматы

С 23 октября изменилась схема маршрута №124. Об этом сообщили в транспортном холдинге Алматы. Маршрут стартует от микрорайона Горный гигант - улица Жамакаева - проспеект Аль-Фараби - проспект Сейфуллина - улица Сатпаева - улица Желтоксан— улица Тимирязева - проспект Алтынсарина - улица Жубанова - улица Утеген батыра - улица Толе би- улица Тлендиева - улица Немировича-Данченко— проспект Рыскулова - улица Ворошилова - улица Бенберина - улица Монке би - разворот перед улицей Онгарсыновой - улица Мамбетова - улица Дачная - улица Бурундайская - улица Азербаева до микрорайона Водник-2.

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