В Перми обсудят застройку у улиц Строителей и Куфонина

В Дзержинском районе Перми с 22 по 25 сентября пройдут общественные обсуждения проектов планировки и межевания двух территорий — в квартале улиц Строителей, Шпальной и Куфонина, а также на улице Локомотивной.
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