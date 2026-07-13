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Газета.ру

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ЛДПР предложила обязать вузы обеспечить студентам места в общежитиях

ЛДПР предложила обязать вузы обеспечить студентам места в общежитиях

ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест — компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами.

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Комментарии
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Betahon
Парламентской партии надо &quot;не предлагать&quot;, а решать с Правительством это  и другие, не менее важные вопросы в сфере образования!
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4 н.