Под Смоленском закроют участок «Золотого кольца»

Федеральное казённое учреждение обратилось с просьбой к смоленским и приезжим автомобилистам Движение транспорта будет закрыто на участке автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Сычёвском округе Смоленской области.
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