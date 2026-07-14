Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском закроют участок «Золотого кольца»

Под Смоленском закроют участок «Золотого кольца»

Федеральное казённое учреждение обратилось с просьбой к смоленским и приезжим автомобилистам Движение транспорта будет закрыто на участке автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Сычёвском округе Смоленской области.

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