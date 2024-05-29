Депутат Рябоконь предложил идею новой методики расчета прожиточного минимума

За основу предлагается брать минимальные потребности конкретного человека Расчет прожиточного минимума, исходя из которого назначают социальные выплаты, производится по методике, не соотносящейся с потребностями граждан, которые нуждаются в государственной поддержке.
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