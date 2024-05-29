НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    Слишком долго думаете, так и страну не долго потерять, слова есть а дела не видатьВасилий Кашин: «Н...
  • Ольга Леухина
    Интересно, сколько мест займут мигранты?В этом году петер...
  • Ирина Трифонова
    Прямо там на месте будут российские паспорта раздаватьКолокольцев приня...

Депутат Рябоконь предложил идею новой методики расчета прожиточного минимума

За основу предлагается брать минимальные потребности конкретного человека Расчет прожиточного минимума, исходя из которого назначают социальные выплаты, производится по методике, не соотносящейся с потребностями граждан, которые нуждаются в государственной поддержке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх