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Завози, пока не подорожало!

Завози, пока не подорожало!

Уровень беспошлинного ввоза товаров в РФ для граждан пока что сохранился на отметке 1 тысяча евро. Но эта радость, скорее всего, будет недолгой… Товарное наполнение рынков России в условиях санкций всерьез беспокоит не только всех нас, но и федеральных чиновников.

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