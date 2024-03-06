Завози, пока не подорожало!

Уровень беспошлинного ввоза товаров в РФ для граждан пока что сохранился на отметке 1 тысяча евро. Но эта радость, скорее всего, будет недолгой… Товарное наполнение рынков России в условиях санкций всерьез беспокоит не только всех нас, но и федеральных чиновников.