У ВСУ печаль: В Волчанске и Липцах захисникам легче не стало

Константин Ольшанский 17 августа 2024 г., 20:30 «Курская битва» ничуть не ослабила группировку «Север» Российская армия продолжает наступление на Североукраинском направлении, подтверждают выводы американского Института изучения войны (ISW).
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