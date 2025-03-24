Компанцев Сергей

Иносми: Это ведь ты мне звонишь»: Путин диктует, Трамп опИносми: привет кто прочтет трамп 1 поджог Луизиана город богатых просто этот трамп двойник ему скоро конец май месяц по торговому кодексу , а в декабре банкротство США может до января дотянут во всех странах с убийства Елизаветы 2 так и стало с 18 года весь мир должен выплачивать золотом по завещанию гравета а не выполнение к нему а фрс США 88,7 % принадлежит СССР .. до июня не далеко кто прочтет проверит может