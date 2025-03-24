Медвежий угол
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Медвежий угол

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Иносми: Это ведь ты мне звонишь»: Путин диктует, Трамп оправдывается

Иносми: Это ведь ты мне звонишь»: Путин диктует, Трамп оправдывается

ИНОСМИ © РИА Новости Алексей Дружинин Interia | Польша От России не исходит никаких сигналов о том, что она готова пойти на какие-либо уступки, заявил в интервью Interia эксперт Томаш Павлушко.

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Комментарии
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александр петров
Да России по бубену что там думает и пишет эта &quot;Полушка&quot; или &quot;Четверть&quot;!
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16 час.
Владимир Соловьев
ЧТО ТО ВОВАН С ЛЕКСУСОМ НИКАК СЕБЯ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ В СЕГОДНЯШНЕЙ МИРОВОЙ ОБСТАНОВКЕ!
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12 час.
Компанцев Сергей
Иносми: Это ведь ты мне звонишь»: Путин диктует, Трамп опИносми: привет кто прочтет трамп 1 поджог  Луизиана  город богатых просто этот трамп двойник ему скоро конец май месяц по торговому кодексу , а в декабре банкротство США может до января дотянут во всех странах с убийства Елизаветы 2 так и стало  с 18 года весь мир должен выплачивать золотом по завещанию гравета а не выполнение к нему а фрс США 88,7 % принадлежит СССР .. до июня не далеко кто прочтет проверит может
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10 час.
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