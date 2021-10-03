Политика как она есть

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Иногда они возвращаются. Саакашвили, Навальный, Колесникова. Странное поведение политиков, знающих, что их ждет тюрьма.

Иногда они возвращаются. Саакашвили, Навальный, Колесникова. Странное поведение политиков, знающих, что их ждет тюрьма.

Ученые биологи давно бьются на такой загадкой, почему киты выбрасываются на берег. И им удалось немного приоткрыть завесу.

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Алексей Белоусов
Вероятно, они переоценили свою значимость для своих заморских "спонсоров", решили выступить в роли мучеников, - повысится их цена и хозяева будут им платить чаще и больше. А какая еще мотивация может быть у иуды?
Татьяна Козина (Дейнега)
На каждого Иуду есть своя осина.
Nik Nik
Как понимаю автор не вернулся бы.
Михаил Абросимов
Просто в какой-то момент обстоятельства складываются таким образом, что в тюрьме им становится безопаснее..

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