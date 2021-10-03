Иногда они возвращаются. Саакашвили, Навальный, Колесникова. Странное поведение политиков, знающих, что их ждет тюрьма.

Политика как она естьПолитикаИногда они возвращаются. Саакашвили, Навальный, Колесникова. Странное поведение политиков, знающих, что их ждет тюрьма. Ученые биологи давно бьются на такой загадкой, почему киты выбрасываются на берег. И им удалось немного приоткрыть завесу.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАБАлексей БелоусовВероятно, они переоценили свою значимость для своих заморских "спонсоров", решили выступить в роли мучеников, - повысится их цена и хозяева будут им платить чаще и больше. А какая еще мотивация может быть у иуды?Татьяна Козина (Дейнега)На каждого Иуду есть своя осина.Nik NikКак понимаю автор не вернулся бы.Михаил АбросимовПросто в какой-то момент обстоятельства складываются таким образом, что в тюрьме им становится безопаснее..Комментировать
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