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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарапова о первых спонсорах: «Я быстро поняла, что лучший контракт не всегда самый крупный. Сделка с Motorola определила мою карьеру в бизнесе»

Шарапова о первых спонсорах: «Я быстро поняла, что лучший контракт не всегда самый крупный. Сделка с Motorola определила мою карьеру в бизнесе»

«За пять лет с тех пор, как я сыграла последний профессиональный матч, женский спорт пережил беспрецедентный всплеск признания и инвестиций.

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